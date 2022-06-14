«Фиорентина» решила не выкупать полузащитника Торрейру у «Арсенала»

Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра должен будет вернуться в английский клуб. «Фиорентина», где хавбек выступал на правах аренды в прошлом сезоне, решила не выкупать права на 26-летнего уругвайца, сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Мне жаль слышать такие новости. Я старался проявить себя с лучшей стороны. Но в этом случае решение принимаю не я», — заявил Торрейра.

«Фиорентина» арендовала Торрейру у «Арсенала» в августе 2021 года. В сезоне-2021/22 уругваец забил 5 голов и отдал 2 результативных передачи в 35 матчах за итальянскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает полузащитника в 20 миллионов евро.