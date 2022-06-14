Аллегри останется на посту главного тренер «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри останется на своем посту. Руководство итальянского клуба решило не предпринимать резких шагов и выразило поддержку тренеру, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Действующий контракт Аллегри с «Ювентусом» рассчитан до июня 2025 года.

В прошедшем сезоне «Ювентус» впервые за долгое время остался без трофеем. В чемпионате страны туринский клуб занял место, а в Кубке Италии дошел до финала, где уступил «Интеру».

В Лиге чемпионов команда вылетела на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух матчей «Вильярреалу».