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«Фиорентина» предлагает контракт Тиагу Силве на 4 миллиона евро в год

12:06
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Защитник Тиагу Силва может продолжить карьеру в «Фиорентине». Итальянский клуб предлагает 35-летнему бразильцу контракт с зарплатой в 4 миллиона евро в год, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Контракт Силвы с «ПСЖ» истекает после окончания нынешнего сезона. Французский клуб не будет продлевать контракт с капитаном команды.

В сезоне-2019/20 Силва провел за «ПСЖ» 34 матча, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.

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