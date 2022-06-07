«Фиорентина» намерена продлить контракт с главным тренером Итальяно

«Фиорентина» хочет продлить контракт с главным тренером команды Винченцо Итальяно, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, представители клуба планируют обсудить новое соглашение с 44-летним итальянцем завтра, 8 июня. «Фиорентина» готова поднять специалисту зарплату до 2 миллионов евро в год.

Винченцо Итальяно возглавляет «Фиорентину» с июля 2021 года. В сезоне-2021/22 команда под его руководством заняла седьмое место в чемпионате Италии и отобралась в Лигу конференций.