В «Болонье» заявили, что не ведут переговоры по переходу Алексея Миранчука

Спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори отреагировал на слухи о возможном переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в его команду.

«Ведутся ли переговоры между «Аталантой» и «Болоньей» по переходу Миранчука? Нет», — приводит «Чемпионат» слова Сартори.

Ранее итальянское издание Il Giorno сообщало, что «Аталанта» рассматривает возможность отпустить 26-летнего Миранчука в аренду с опцией выкупа. «Болонья» называлась одним из претендентов на россиянина.

Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. В сезоне-2021/22 полузащитник принял участие в 25 матчах команды, на его счету 2 гола и 5 результативных передач.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.