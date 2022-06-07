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Сегодня, 14:36

В «Болонье» заявили, что не ведут переговоры по переходу Алексея Миранчука

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алексей Миранчук.
Фото ФК «Аталанта»

Спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори отреагировал на слухи о возможном переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в его команду.

«Ведутся ли переговоры между «Аталантой» и «Болоньей» по переходу Миранчука? Нет», — приводит «Чемпионат» слова Сартори.

Ранее итальянское издание Il Giorno сообщало, что «Аталанта» рассматривает возможность отпустить 26-летнего Миранчука в аренду с опцией выкупа. «Болонья» называлась одним из претендентов на россиянина.

Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. В сезоне-2021/22 полузащитник принял участие в 25 матчах команды, на его счету 2 гола и 5 результативных передач.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4718543-v-bolone-zayavili-chto-ne-vedut-peregovory-s-atalantoj-po-perehodu-miranchuka.html
Алексей Миранчук
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ФК Аталанта
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 Интер 38 25 9 4 84-32 84
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 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
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 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
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 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
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 Рома 38 18 9 11 59-43 63
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 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
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 Торино 38 13 11 14 46-41 50
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 Удинезе 38 11 14 13 61-58 47
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 Эмполи 38 10 11 17 50-70 41
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16
 Специя 38 10 6 22 41-71 36
17
 Салернитана 38 7 10 21 33-78 31
18
 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
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20
 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
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20.05 21:45
Торино – Рома
 0 : 3
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
 0 : 1
21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 0 : 1
21.05 21:45
Лацио – Верона
 3 : 3
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
22.05 13:30
Специя – Наполи
 0 : 3
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
 0 : 0
22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
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Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

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Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 10
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 10
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 29 1 11
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

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