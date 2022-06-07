Ибрагимович согласится на снижение зарплаты по новому контракту с «Миланом»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович обсудит условия нового контракта с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, 40-летний швед планирует продлить соглашение с миланским клубом еще на один год.

Отмечается, что нападающий согласился пойти на снижение зарплаты, так как пропустит 7-8 месяцев после операции на колене.

В ближайшие дни стороны планируют провести встречу и согласовать договор.

В прошедшем сезоне Ибрагимович забил восемь мячей и отдал три результативные передачи в 27 матчах за «Милан». Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.