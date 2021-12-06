«Фиорентина» может разорвать контракт с Кокориным, если не отдаст его в аренду зимой

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может покинуть флорентийский клуб во время зимнего трансферного окна, сообщает Fiorentinanews со ссылкой на La Nazione.

По информации источника, «Фиорентина» хочет отдать Кокорина в аренду в другой клуб, или согласовать досрочное расторжение контракта, который рассчитан до 2024 года.

Отмечается, что флорентийский клуб начал поиски игрока на замену нападающему.

В нынешнем сезоне 30-летний россиянин провел четыре матча и не отметился результативными действиями.