«Фиорентина» может разорвать контракт с Кокориным, если не отдаст его в аренду зимой
16:49
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может покинуть флорентийский клуб во время зимнего трансферного окна, сообщает Fiorentinanews со ссылкой на La Nazione.
По информации источника, «Фиорентина» хочет отдать Кокорина в аренду в другой клуб, или согласовать досрочное расторжение контракта, который рассчитан до 2024 года.
Отмечается, что флорентийский клуб начал поиски игрока на замену нападающему.
В нынешнем сезоне 30-летний россиянин провел четыре матча и не отметился результативными действиями.
Дополнительная информация:
https://www.fiorentinanews.com/il-candidato-forte-per-prendere-il-posto-di-kokorin-gioca-col-porto-grandi-manovre-in-portogallo-per-la-fiorentina/
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