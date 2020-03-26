«Фиорентина» хочет выкупить Кутроне у «Вулверхэмптона»

«Фиорентина» намерена выкупить нападающего Патрика Кутроне, который выступает за команду в сезоне-2019/20 на правах аренды из «Вулверхэмптона», сообщает Sky Sports.

По информации источника, в итальянском клубе довольны игрой итальянца, присоединившегося к «фиолетовым» в зимнее трансферное окно.

На счету Кутроне 1 гол и 1 результативная передача в 9 матчах за «Фиорентину». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего итальянца в 17 миллионов евро.