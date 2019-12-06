«Фиорентина» хочет подписать с Кьезой пожизненный контракт

«Фиорентина» намерена подписать новый контракт с нападающим Федерико Кьезой. Итальянский клуб готов предложить 22-летнему итальянцу пожизненный контракт, утверждает La Gazzetta dello Sport.

С «фиалками» ведет переговоры отец футболиста — бывший форвард сборной Италии Энрико Кьеза.

Сейчас нападающий восстанавливается после травмы. В нынешнем сезоне он провел 13 матчей и отметился 3 голами и 4 результативными передачами. Его контракт с «фиалками» рассчитан до 2022 года.

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