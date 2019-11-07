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Фанаты «Наполи» устроили акцию протеста перед базой клуба

17:22
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Фанаты «Наполи» устроили акцию протеста перед базой клуба, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Болельщики недовольны игроками, руководством клуба и результатами команды. Они вышли на улицы с плакатами, на которых было написано: «Уважение».

Клуб планирует предпринять судебные иски против собственных игроков, которые, вопреки решению руководства, покинули тренировочную базу после матча Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (1:1), оправившись по домам.

Отмечалось, что президент клуба Аурелио Де Лаурентис планировал оставить всю команду на базе до субботнего поединка серии А против «Дженоа», но футболисты в полном составе ослушались решения менеджера.

Ранее сообщалось, что это связанно с тем, что де Лаурентис решил закрыть коллектив на тренировочной базе после поражения в матче против «Ромы» (1:2). Также это спровоцировало конфликт между президентом и главным тренером Карло Анчелотти, который остался недоволен вмешательством в тренировочный процесс.

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