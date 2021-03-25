Фанаты «Фиорентины» попрощались с Пранделли

Фанаты «Фиорентины» посвятили баннер бывшему тренеру команды Чезаре Пранделли.

Перед стадионом «фиалок» появился баннер, на котором было написано: «Мужчина идет впереди тренера. Мы всегда будем гордиться твоей любовью!»

23 марта «Фиорентина», за которую выступает российский нападающий Александр Кокорин, объявила об уходе с поста главного тренера Чезаре Пранделли. Вместо него команду возглавил Джузеппе Якини, который уже работал в клубе с декабря 2019 по ноябрь 2020 года.

«Фиалки» в 11 последних матчах чемпионата Италии одержали лишь три победы при шести поражениях, включая 0:6 от «Наполи». В таблице серии А команда занимает 14 место, имея в активе 29 очков.