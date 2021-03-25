Хюсай летом покинет «Наполи» свободным агентом. Им интересовался «Спартак»

Марио Джуффреди, агент защитника «Наполи» Эльсеида Хюсая, рассказал об уходе игрока из клуба.

«Хюсай очень спокоен, несмотря на то, что его контракт истекает. Он знает, что Дженнаро Гаттузо верит в него. Он играет на таком уровне, которого не достиг при Маурицио Сарри. После многих лет и стольких встреч с неудачными попытками прийти к соглашению, это правильно, что он решил сменить обстановку и испытать что-то новое», — приводит слова Джуффреди Radio Kiss Kiss.

В декабре 2020 года сообщалось, что Хюсаем интересовался «Спартак», однако Гаттузо заблокировал переход игрока.

В текущем сезоне 27-летний албанец провел 20 матчей за «Наполи», в которых сделал одну голевую передачу.