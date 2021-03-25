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Хюсай летом покинет «Наполи» свободным агентом. Им интересовался «Спартак»

21:05
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Марио Джуффреди, агент защитника «Наполи» Эльсеида Хюсая, рассказал об уходе игрока из клуба.

«Хюсай очень спокоен, несмотря на то, что его контракт истекает. Он знает, что Дженнаро Гаттузо верит в него. Он играет на таком уровне, которого не достиг при Маурицио Сарри. После многих лет и стольких встреч с неудачными попытками прийти к соглашению, это правильно, что он решил сменить обстановку и испытать что-то новое», — приводит слова Джуффреди Radio Kiss Kiss.

В декабре 2020 года сообщалось, что Хюсаем интересовался «Спартак», однако Гаттузо заблокировал переход игрока.

В текущем сезоне 27-летний албанец провел 20 матчей за «Наполи», в которых сделал одну голевую передачу.

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