Известный спортивный юрист Михаил Прокопец, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о знакомстве с главным тренером «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

— Вы вели все три сделки — Миранчук, Шомуродов и Кокорин. В чем для вас как юриста эти истории различались?

— Юридической работы в «итальянских» переходах не так много. У них очень специфические контракты. Есть профсоюзное соглашение между футболистами и клубами. Довольно объемное. Вот его ты менять не можешь никак! А твои личные условия — одна-две страницы. Просто пишется: столько-то лет, такая-то сумма... Всё!

— В России иначе?

— У нас контракт игрока с «Локомотивом», например, — это 40 страниц.

— Так чем вы занимались в Италии?

— Комплексные услуги — помочь клубам с переговорами, заключить трансферный контракт, а игроку согласовать условия, налоговые вопросы... Бывает, ты не видишь ни футболиста, ни руководство клуба! Звонят: «Слушай, мы берем Хеведеса. Посоветовали обратиться к вам. Поможешь?» Высылают контракт, ты сидишь и изучаешь, правишь что-то. Ни разу не соприкоснувшись лично с самим игроком. В Италии же возникало много вопросов: «А машина? А квартира?» Для нас — необычная работа! Мы, российские юристы, никогда не занимались такими крупными международными сделками. К нам в Москву прилетал на конференцию Маркош Мотта, юрист Неймара. Говорил ему: «Везет же тебе. Тысячи бразильцев уезжают в разные страны, у тебя огромное количество сделок, колоссальный опыт...» А мы варились в собственном соку.

— Так нравится получать новый опыт?

— Не то слово.

— Что поняли о самом себе после этих сделок?

— Что мы всё умеем и ничем не хуже иностранных коллег, просто не было случая применить это на практике. Осталось дождаться своего Неймара... Что еще удивило — стоило назвать фамилию игрока из нашего чемпионата, итальянские агенты отвечали: «Прекрасно знаем, следим, готовим предложения».

— Не ожидали?

— Совершенно не ожидал!

— Кто еще может заинтересовать их в России?

— Хвича, Антон Миранчук... Я, кстати, спросил президента «Аталанты»: «Вы уверены, что купили того брата?»

— Всполошился?

— Нисколько. Отшутился: «Это не критично! Второй тоже топ, я следил...»

— С Гасперини удалось познакомиться?

— Да.

— Не вас ли он в трусах встретил?

— Нас!

— Как романтично.

— На базе закончилась фотосессия Алексея, и мы сидели в столовке. Заходят футболисты: «О, привет!» Тут появляется Гасперини в спортивных трусах. Сразу подсаживается к нам, обращается к Миранчуку: «Я за тобой следил!»

— Долго просидел?

— Минут двадцать. Я попросил Гасперини сфотографироваться с нами — он: «Вопросов нет!» Маленький такой, сухонький. Как хоббит. Приятный в общении.

— Странно. Андрей Талалаев нам рассказывал — пытался прорваться к Гасперини на стажировку, но тот всех отсекает.

— Одно дело — когда с внешнего периметра пытаешься прорваться. Другое — когда приехал с игроком, который ему нужен. Очень тепло общался!

— Смешны вам разговоры, будто Алексея взяли в обход Гасперини?

— Мне показалось, он счастлив, что заполучил Миранчука.

(Юрий Голышак, Александр Кружков)

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