Спортивный юрист — о главном тренере «Аталанты»: «Гасперини — маленький, сухонький. Как хоббит»
Известный спортивный юрист Михаил Прокопец, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о знакомстве с главным тренером «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.
— Вы вели все три сделки — Миранчук, Шомуродов и Кокорин. В чем для вас как юриста эти истории различались?
— Юридической работы в «итальянских» переходах не так много. У них очень специфические контракты. Есть профсоюзное соглашение между футболистами и клубами. Довольно объемное. Вот его ты менять не можешь никак! А твои личные условия — одна-две страницы. Просто пишется: столько-то лет, такая-то сумма... Всё!
— В России иначе?
— У нас контракт игрока с «Локомотивом», например, — это 40 страниц.
— Так чем вы занимались в Италии?
— Комплексные услуги — помочь клубам с переговорами, заключить трансферный контракт, а игроку согласовать условия, налоговые вопросы... Бывает, ты не видишь ни футболиста, ни руководство клуба! Звонят: «Слушай, мы берем Хеведеса. Посоветовали обратиться к вам. Поможешь?» Высылают контракт, ты сидишь и изучаешь, правишь что-то. Ни разу не соприкоснувшись лично с самим игроком. В Италии же возникало много вопросов: «А машина? А квартира?» Для нас — необычная работа! Мы, российские юристы, никогда не занимались такими крупными международными сделками. К нам в Москву прилетал на конференцию Маркош Мотта, юрист Неймара. Говорил ему: «Везет же тебе. Тысячи бразильцев уезжают в разные страны, у тебя огромное количество сделок, колоссальный опыт...» А мы варились в собственном соку.
— Так нравится получать новый опыт?
— Не то слово.
— Что поняли о самом себе после этих сделок?
— Что мы всё умеем и ничем не хуже иностранных коллег, просто не было случая применить это на практике. Осталось дождаться своего Неймара... Что еще удивило — стоило назвать фамилию игрока из нашего чемпионата, итальянские агенты отвечали: «Прекрасно знаем, следим, готовим предложения».
— Не ожидали?
— Совершенно не ожидал!
— Кто еще может заинтересовать их в России?
— Хвича, Антон Миранчук... Я, кстати, спросил президента «Аталанты»: «Вы уверены, что купили того брата?»
— Всполошился?
— Нисколько. Отшутился: «Это не критично! Второй тоже топ, я следил...»
— С Гасперини удалось познакомиться?
— Да.
— Не вас ли он в трусах встретил?
— Нас!
— Как романтично.
— На базе закончилась фотосессия Алексея, и мы сидели в столовке. Заходят футболисты: «О, привет!» Тут появляется Гасперини в спортивных трусах. Сразу подсаживается к нам, обращается к Миранчуку: «Я за тобой следил!»
— Долго просидел?
— Минут двадцать. Я попросил Гасперини сфотографироваться с нами — он: «Вопросов нет!» Маленький такой, сухонький. Как хоббит. Приятный в общении.
— Странно. Андрей Талалаев нам рассказывал — пытался прорваться к Гасперини на стажировку, но тот всех отсекает.
— Одно дело — когда с внешнего периметра пытаешься прорваться. Другое — когда приехал с игроком, который ему нужен. Очень тепло общался!
— Смешны вам разговоры, будто Алексея взяли в обход Гасперини?
— Мне показалось, он счастлив, что заполучил Миранчука.
(Юрий Голышак, Александр Кружков)
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