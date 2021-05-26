«Интер» в ближайшие часы объявит об уходе Конте
19:15
Антонио Конте покинет пост главного тренера «Интера», сообщает 26 мая в своем Twitter итальянский журналист Танкреди Палмери. Указано, что клуб объявит об этом официально в ближайшие часы.
NEWS ALERT:— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) May 26, 2021
Inter and Antonio Conte official announcement of departing ways is due in the next hours
Испанское издание AS ранее сообщило, что Конте покинет клуб из-за финансовых проблем и в новом сезоне может возглавить «Реал». В таком случае он заменит Зинедина Зидана.
Под руководством 51-летнего специалиста «Интер» стал чемпионом Италии в завершившемся сезоне впервые за 11 лет. Также он трижды стал чемпионом Италии с «Ювентусом» и выиграл чемпионат Англии с «Челси».
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