Фабио Квальярелла: "Благодарю Манчини за вызов в сборную Италии"

Нападающий "Сампдории" Фабио Квальярелла, который получил вызов на тренировочные сборы со сборной Италии под руководством главного тренера Роберто Манчини​, прокомментировал свои успехи в текущем сезоне, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Напомним, что на счету 36-летнего Квальяреллы в текущем сезоне 22 матча в составе "Сампдории", 16 голов и 6 голевых передач. До 22-го тура чемпионата Италии форвард забивал на протяжении 11 матчей подряд в серии А, что является рекордом.

– В чем мой секрет? Работать со всей серьезностью за долгую зарплату, – приводит слова Квальяреллы Ди Марцио. – Я благодарю Манчини за этот звонок, мне приятно быть здесь. Достижение этой цели в 36 лет – это большое удовлетворение, демонстрация того, что тренер смотрит на всех и никого не упускает из своего вида. Если кто заслуживает, то футболист будет иметь свой шанс попасть в сборную Италии.

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