Фабио Каннаваро рассказал, что мог возглавить «Фиорентину»

Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро рассказал о поступавших ему ранее предложениях.

«Некоторое время назад у меня был диалог с «Фиорентиной». На тот момент я еще работал в Китае, и мой тогдашний клуб не отпустил меня в Италию. Сейчас у «Фиорентины» очень интересный проект и отличный тренер.

Я также получал предложение от сборной Польши. Сделка была близка к заключению, но я попросил дать мне немного времени на то, чтобы получше узнать команду. В итоге мы не договорились», — цитирует Каннаваро Football Italia.

Последней командой итальянца был китайский «Гуанчжоу», который он покинул в сентябре 2021 года.