Эузебио Ди Франческо может возглавить «Кальяри»

Руководство «Кальяри» ищет сменщика для главного тренера Вальтера Дзенги. Фаворитом на этот пост является Эузебио Ди Франческо, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

50-летний специалист может подписать контракт с ежегодным окладом в 1,8 миллиона евро.

В прошедшем сезоне «Кальяри» занял 13-е место в чемпионате Италии.

Последнее место работы Ди Франческо — «Сампдория», откуда он был уволен в октябре 2019 года. Также, он возглавлял «Рому» и «Сассуоло».