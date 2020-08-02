Эузебио Ди Франческо может возглавить «Кальяри»
09:02
Руководство «Кальяри» ищет сменщика для главного тренера Вальтера Дзенги. Фаворитом на этот пост является Эузебио Ди Франческо, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.
50-летний специалист может подписать контракт с ежегодным окладом в 1,8 миллиона евро.
В прошедшем сезоне «Кальяри» занял 13-е место в чемпионате Италии.
Последнее место работы Ди Франческо — «Сампдория», откуда он был уволен в октябре 2019 года. Также, он возглавлял «Рому» и «Сассуоло».
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