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Сегодня, 18:13

«Эмполи» арендовал у «Милана» Даниэля Мальдини

Виктория Кравченко
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Нападающий «Милана» Даниэль Мальдини стал игроком «Эмполи» на правах аренды, сообщает пресс-служба команды. У миланского клуба осталось право приоритетного выкупа итальянца

21-летний Мальдини является воспитанником «Милана». В прошлом сезоне футболист играл в аренде в «Специи», где в 20 матчах забил 3 гола. Трансферная стоимость игрока — 3 миллиона евр

ФК Милан
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 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
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 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
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