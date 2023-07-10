«Эмполи» арендовал у «Милана» Даниэля Мальдини

Нападающий «Милана» Даниэль Мальдини стал игроком «Эмполи» на правах аренды, сообщает пресс-служба команды. У миланского клуба осталось право приоритетного выкупа итальянца

21-летний Мальдини является воспитанником «Милана». В прошлом сезоне футболист играл в аренде в «Специи», где в 20 матчах забил 3 гола. Трансферная стоимость игрока — 3 миллиона евр