«Эмполи» арендовал у «Милана» Даниэля Мальдини
Нападающий «Милана» Даниэль Мальдини стал игроком «Эмполи» на правах аренды, сообщает пресс-служба команды. У миланского клуба осталось право приоритетного выкупа итальянца
21-летний Мальдини является воспитанником «Милана». В прошлом сезоне футболист играл в аренде в «Специи», где в 20 матчах забил 3 гола. Трансферная стоимость игрока — 3 миллиона евр
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5
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9
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10
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11
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12
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13
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14
|Эмполи
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15
|Салернитана
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16
|Лечче
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17
|Верона
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18
|Фрозиноне
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19
|Дженоа
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20
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Рома – Салернитана
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Болонья – Милан
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Эмполи – Верона
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Фрозиноне – Наполи
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Дженоа – Фиорентина
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Интер – Монца
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Лечче – Лацио
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Сассуоло – Аталанта
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Торино – Кальяри
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Удинезе – Ювентус
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