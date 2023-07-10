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«Ювентус» представил новый комплект гостевой формы на сезон-2023/24

Виктория Кравченко
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«Ювентус» представил новый комплект гостевой формы на сезон-2023/24.
Фото ФК «Ювентус»

«Ювентус» представил новый комплект гостевой формы на сезон-2023/24. Футболка выполнена в бело-розовых цветах c серыми полосами.

Комплект сшит с использованием технологии HEAT.RDY, чтобы игроки чувствовали себя комфортно. Футболка изготовлена на 100 процентов из переработанных материалов.

В мае этого года с «Ювентуса» сняли 10 очков в чемпионате Италии. Команда заняла седьмое место в турнирной таблице по итогам сезона.

ФК Ювентус
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