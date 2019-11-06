Экс-защитник «Милана» Палетта перешел в клуб Берлускони

Бывший защитник «Милана» и сборной Италии Габриэль Палетта подписал контракт с «Монцей». Соглашение с 33-летним футболистом рассчитано на три года.

В августе Палетта покинул китайский клуб «Цзянсу Сунин», за который выступал с февраля 2018 года.

«Монца» принадлежит бывшему премьер-министру Италии и экс-владельцу «Милана» Сильвио Берлускони. В 2015 году миланцы при Берлускони приобрели Палетту из «Пармы».

«Монца» лидирует в серии С после 13-го тура, опережая вторую команду на 7 очков.

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