Экс-защитник "Лацио" и "Баварии" возглавил "Перуджу"

"Перуджа" объявила о назначении Массимо Оддо на пост главного тренера. 42-летний итальянец, выступавший в игроцкие годы за "Лацио", "Баварию" и "Милан", сменил своего бывшего одноклубника по миланскому клубу Алессандро Несту. Контракт рассчитан до 2021 года.

В прошлом сезоне "Перуджа" под руководством Несты заняла 8-е место в серии B, но не смогла через плей-офф выйти в высший дивизион, уступив "Вероне" в четвертьфинале.