«Торино» объявил о продлении контракта с Милинковичем-Савичем

Голкипер «Торино» Ваня Милинкович-Савич подписал новое соглашение с командой до 2026 года, сообщает пресс-служба туринцев.

26-летний сербский голкипер выступает за «Торино» с лета 2017 года. На его счету 72 матча за команду, 80 пропущенных мячей и 19 игр на ноль.

После 28 туров «Торино» с 38 очками занимает 10-е место в турнирной таблице итальянской серии А.