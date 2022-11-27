Экс-президент «Интера» Моратти поддержал главного тренера команды Симоне Индзаги

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти высказался в поддержку главного тренера команды Симоне Индзаги. В этом сезоне его не раз критиковали из-за результатов команды.

«Он в порядке. Перерыв будет полезен для всех команд. Не считаю, что есть необходимость в крупных подписаниях, хотя я заметил, что все они все равно усердно работают. Но Индзаги хорош, и «Интер» тоже играет хорошо», — сказал Моратти в блоге Джианлуки Росси.

Ранее Индзаги подписан новый контракт с «Интером», рассчитанный на два года. Тренер выиграл с «нерадзурри» Кубок Италии и Суперкубок Италии.