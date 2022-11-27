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Экс-президент «Интера» Моратти поддержал главного тренера команды Симоне Индзаги

Виктория Кравченко
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Бывший президент «Интера» Массимо Моратти высказался в поддержку главного тренера команды Симоне Индзаги. В этом сезоне его не раз критиковали из-за результатов команды.

«Он в порядке. Перерыв будет полезен для всех команд. Не считаю, что есть необходимость в крупных подписаниях, хотя я заметил, что все они все равно усердно работают. Но Индзаги хорош, и «Интер» тоже играет хорошо», — сказал Моратти в блоге Джианлуки Росси.

Ранее Индзаги подписан новый контракт с «Интером», рассчитанный на два года. Тренер выиграл с «нерадзурри» Кубок Италии и Суперкубок Италии.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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27%

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ФК Интер (Интернационале)
Симоне Индзаги
0
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
12
 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
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Салернитана – Милан
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