Массимо Моратти считает, что «Интер» хорошо обходится без Лукаку

Экс-руководитель «Интера» Массимо Моратти рассказал, что думает возвращении форварда Ромелу Лукаку в миланский клуб.

«Интер» отлично обходится футболиста, на которого делали большую ставку. Я говорю сейчас о Лукаку. Это большой грабеж, ведь он почти не играл», — цитирует Моратти журналист Джанлука Росси.