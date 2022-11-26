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26 ноября, 22:50

Погба тренируется в Майами. Ему предстоит консультация со специалистом в Питтсбурге

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба в настоящий момент тренируется в Майами, пишет журналист Ромео Агрести.

Он проведет консультацию со специалистом в Питтсбурге, прежде чем вернуться в Турин и приступить к увеличению нагрузок.

За восстановлением 29-летнего француза пристально следят представители медицинского штаба «Ювентуса».

Из-за повреждения колена футболист пропусткает ЧМ-2022 в Катаре.

Погба перешел в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» прошедшим летом бесплатно. Его контракт с туринцами рассчитан до 2026 года.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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27%

2.32
Поль Погба
ФК Ювентус
0
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