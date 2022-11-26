Погба тренируется в Майами. Ему предстоит консультация со специалистом в Питтсбурге

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба в настоящий момент тренируется в Майами, пишет журналист Ромео Агрести.

Он проведет консультацию со специалистом в Питтсбурге, прежде чем вернуться в Турин и приступить к увеличению нагрузок.

За восстановлением 29-летнего француза пристально следят представители медицинского штаба «Ювентуса».

Из-за повреждения колена футболист пропусткает ЧМ-2022 в Катаре.

Погба перешел в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» прошедшим летом бесплатно. Его контракт с туринцами рассчитан до 2026 года.