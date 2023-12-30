Джованни Симеоне хочет покинуть «Наполи»

Нападающий «Наполи» Джованни Симеоне недоволен своим игровым временем в клубе, сообщает Sky Sports.

По данным источника, 28-летний футболист намерен попросить о трансфере, если ему не будет гарантировано место в составе.

Ранее интерес к аргентинскому форварду проявляли «Ньюкасл», «Вест Хэм», «Реал Бетис», «Севилья», «Вильярреал», дортмундская «Боруссия» и «Айнтрахт».

Симеоне в текущем сезоне сыграл за «Наполи» 19 матчей во всех турнирах и забил 2 гола. Он только 4 раза выходил в стартовом составе. Контракт футболиста рассчитан до лета 2026 года.