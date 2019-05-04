Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини после матча с "Торино" (1:1) в 35-м туре чемпионата Италии высказался о противостоянии Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Он сравнил их с теннисистами Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем.

- Нам повезло, что мы живем в эпоху, когда мы можем смотреть за игрой как Роналду, так и Месси, - цитирует игрока Football Italia. - Они оба игроки мирового класса, как Федерер и Надаль. Сначала один кажется лучше, потом второй отвечает ему.

Все о чемпионате Италии – здесь.