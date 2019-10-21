«Дженоа» выбирает между Мотта и Каррерой

Владелец «Дженоа» Энрико Прециози сократил шорт-лист из потенциальных тренеров команды, сообщает Джанлука Ди Марцио. Из него выпали Луиджи Ди Бьяджо и Франческо Гвидолин. Теперь «грифонов» могут возглавить Тиагу Мотта и Массимо Каррера, между которыми Прециози и будет делать выбор.

Экс-тренер «Спартака» дал предварительное согласие на переход в «Дженоа», однако он возглавит команду только в случае отказа Мотты. Именно экс-опорник «Барселоны» является фаворитом в борьбе за должность главного тренера генуэзцев.

После 8 туров серии А «Дженоа» занимает предпоследнее место в таблице с 5 очками. Нынешний главный тренер команды Аурелио Андреаццоли в ближайшее время может быть отправлен в отставку.