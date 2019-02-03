"Дженоа"- "Сассуоло": видеотрансляция матча - в 17.00

В матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 3 февраля, встречаются "Дженоа" и "Сассуоло". Игра нового уик-энда серии А начнется в 17.00 по московскому времени.

"Дженоа" занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка. У "Сассуоло" 29 очков и 12-е место.

Компания Winline предлагает следующий коэффициенты на матч - победа хозяев - 2.65, ничья - 3.43, победа гостей - 2.76.

"СЭ" в сезоне-2018/19 показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире. В режиме онлайн доступны лучшие моменты (хайлайты) игр двух европейских лиг. Смотреть трансляцию можно на этой странице на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

"Дженоа" - "Сассуоло": чемпионат Италии по футболу, серия А, 22-й тур, 3 февраля 2019, онлайн-трансляция матча, начало - 17.00 (мск)

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