«Дженоа» проиграл «Торино», Кришито остался в запасе. Ансальди был заменен во втором тайме

«Торино» в гостях одержало победу над «Дженоа» (1:0) в матче 14-го тура чемпионата Италии. Единственный гол на 77-й минуте встречи забил защитник Бремер.

Бывший защитник «Зенита», игрок «Дженоа» Доменико Кришито остался в запасе команды на матч с «Торино». Другой экс-игрок сине-бело-голубых и «Рубина»? Кристиан Ансальди вышел в старте «Торино» и был заменен на 69-й минуте игры.

Чемпионат Италии. Серия А

14-й тур

«Дженоа» — «Торино» — 0:1 (0:0)

Гол: Бремер, 77.

«Дженоа»: Раду, Паяч, Бираски, Гильоне (Анкерсен, 46), Ромеро, Шене, Стураро (Синан Гюмюш, 82), Кассата, Агудело, Пандев, Фавилли (Пинамонти, 67).

«Торино»: Сиригу, Де Сильвестри, Ансальди (Лаксальт, 69), Нкулу, Иццо, Бремер, Ринкон, Базелли (Мейте, 64), Лукич, Верди (Эдера, 88), Беренгер.

Предупреждения: Базелли, 58. Стураро, 75. Агудело, 90. Эдера, 90.

Удаление: Эдера, 90+5.

Судья: Масса (Италия).

30 ноября. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».

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