«Дженоа» и «Сампдория» интересуются защитником «Милана» Конти
15:52
Защитник «Милана» Андреа Конти может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.
Как сообщает журналист Николо Скира, 27-летнем футболистом интересуются «Дженоа» и «Сампдория».
Ранее сообщалось, что «Милан» хотел бы продать Конти.
Контракт защитника с итальянским клубом действует до конца июня 2022 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 3,50 миллиона евро.
В нынешнем сезоне Конти не сыграл ни одного матча за «Милан».
Дополнительная информация:
https://twitter.com/NicoSchira/status/1465298733814456325?s=20
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