«Дженоа» и «Сампдория» интересуются защитником «Милана» Конти

Защитник «Милана» Андреа Конти может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Николо Скира, 27-летнем футболистом интересуются «Дженоа» и «Сампдория».

Ранее сообщалось, что «Милан» хотел бы продать Конти.

Контракт защитника с итальянским клубом действует до конца июня 2022 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 3,50 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Конти не сыграл ни одного матча за «Милан».