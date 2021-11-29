«Ювентус» готов продать Кулушевски зимой

«Ювентус» готов рассмотреть вариант продажи полузащитника Деяна Кулушевски предстоящей зимой, сообщает Calciomercato.

«Бьянконери» готовы расстаться с игроком сборной Швеции за 35 миллионов евро. 21-летний футболист не входит в дальнейшие планы главного тренера «Юве» Массимилиано Аллегри.

В текущем сезоне Деян Кулушевски провел за «старую синьору» во всех турнирах 17 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.