Капитан «Ромы» выбыл на несколько недель из-за травмы

Капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини получил травму в матче 14-го тура чемпионата Италии против «Торино» (1:0), сообщает La Gazzetta dello Sport.

По словам главного тренера «волков» Жозе Моуринью, на восстановление 25-летнему футболисту потребуется несколько недель. В ближайшее время итальянец пройдет углубленное медицинское обследование.

Пеллегрини в текущем сезоне провел в чемпионате Италии 13 матчей, в которых забил пять мячей и сделал две голевые передачи.