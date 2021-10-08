«Милан» хочет продать Кастильехо, которым интересовался ЦСКА
«Милан» зимой намерен продать защитника Андреа Конти и полузащитника Самуэля Кастильехо, сообщает Calciomercato.
По данным источника, Конти может покинуть команду по истечении контракта, а Кастильехо будет выставлен на продажу. В этом сезоне оба игрока ни разу не приняли участия в матчах команды.
Отметим, во время летнего трансферного окна ЦСКА хотел арендовать Кастильехо, однако «Милан» не устраивало это.
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