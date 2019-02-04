Дженнаро Гаттузо: "Де Росси моложе меня на 6-7 лет, но я выгляжу как его отец"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо после матча чемпионата Италии против "Ромы" (1:1) отметил, что соперник заслуживал победы. Также он похвалил полузащитника римлян Даниэле Де Росси, с которым выступал на ЧМ-2006, за хорошую форму.

- "Милан" сыграл неплохо. "Рома" заслужила большего по итогам первого тайма, но во втором мы вернулись в игру. Они могли победить, но с такими командами всегда тяжело.

Объятия с Де Росси? У нас был невероятный чемпионат мира в 2006 году. Я ужасно состарился, а он выглядит прекрасно. Он младше всего на 6-7 лет, но я выгляжц как его отец.