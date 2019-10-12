Нападающий «Ромы» Эдин Джеко пропустит около трех недель из-за травмы, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Форвард получил перелом скулы в матче 8-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» (1:1). 33-летний босниец уже перенес операцию, однако ему потребуется дополнительное хирургическое вмешательство.

В нынешнем сезоне Джеко провел 8 матчей за «Рому», отличившись пятью голами и двумя передачами.

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