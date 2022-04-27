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Сегодня, 17:04

Джано: «Хвича — хороший пацан. Если будет доверие, он заиграет в «Наполи»

Сергей Федоров
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход полузащитника Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

«Раз в «Наполи» сделали такой выбор, значит он нужен команде. Если Хвича получит там такое же доверие, как у Слуцкого, он и в «Наполи» будет выглядеть не хуже. Мы с ним не смогли поиграть вместе ни в сборной, ни в батумском «Динамо», но, видя, как он тренируется и работает, думаю, все получится. Но все равно самое главное — доверие. Если он его получит, Хвича заиграет в «Наполи». Я ему желаю успехов, он хороший пацан», — сказал Ананидзе «СЭ».

Ранее президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил о переходе 21-летнего грузинского вингера в итальянский клуб летом. Контракт с футболистом будет подписан на пять лет.

Джано Ананидзе
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
0
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 Интер 33 21 9 3 71-26 72
3
 Наполи 34 20 7 7 61-30 67
4
 Ювентус 34 19 9 6 52-30 66
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 Рома 34 17 7 10 55-40 58
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 Лацио 34 16 8 10 66-50 56
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 Фиорентина 33 17 5 11 54-42 56
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 Аталанта 33 15 9 9 57-39 54
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 Верона 34 13 10 11 59-51 49
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 Сассуоло 34 12 10 12 59-55 46
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 Дженоа 34 3 16 15 25-54 25
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 Салернитана 33 6 7 20 28-70 24
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Лацио

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Хакан Чалханоглу

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Интер

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И К Ж
Адама Сумаоро

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Николо Дзаньоло

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