Джано: «Хвича — хороший пацан. Если будет доверие, он заиграет в «Наполи»

Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход полузащитника Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

«Раз в «Наполи» сделали такой выбор, значит он нужен команде. Если Хвича получит там такое же доверие, как у Слуцкого, он и в «Наполи» будет выглядеть не хуже. Мы с ним не смогли поиграть вместе ни в сборной, ни в батумском «Динамо», но, видя, как он тренируется и работает, думаю, все получится. Но все равно самое главное — доверие. Если он его получит, Хвича заиграет в «Наполи». Я ему желаю успехов, он хороший пацан», — сказал Ананидзе «СЭ».

Ранее президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил о переходе 21-летнего грузинского вингера в итальянский клуб летом. Контракт с футболистом будет подписан на пять лет.