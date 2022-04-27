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Сегодня, 17:29

Алессио Романьоли может продолжить карьеру в «Барселоне»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

«Барселона» проявляется интерес к защитнику «Милана» Алессио Романьоли, утверждает AS.

По данным источника, представители каталонцев следили за результатами игрока и вступили в переговоры с миланским клубом. В «Барселоне» считают, что Романьоли может стать хорошим игроком замены.

Ранее сообщалось, что защитник уже согласовал условия контракта с «Лацио».

Контракт Романьоли с «Миланом» истекает летом 2022 года. В другой клуб он может перейти на правах свободного агента. В текущем сезоне 27-летний футболист провел за «россонери» 25 матчей и забил один гол.

Алессио Романьоли
ФК Барселона
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 Интер 33 21 9 3 71-26 72
3
 Наполи 34 20 7 7 61-30 67
4
 Ювентус 34 19 9 6 52-30 66
5
 Рома 34 17 7 10 55-40 58
6
 Лацио 34 16 8 10 66-50 56
7
 Фиорентина 33 17 5 11 54-42 56
8
 Аталанта 33 15 9 9 57-39 54
9
 Верона 34 13 10 11 59-51 49
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 Сассуоло 34 12 10 12 59-55 46
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 Торино 33 11 10 12 38-32 43
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15
 Специя 34 9 6 19 34-59 33
16
 Сампдория 34 8 6 20 41-57 30
17
 Кальяри 34 6 10 18 31-62 28
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 Дженоа 34 3 16 15 25-54 25
19
 Салернитана 33 6 7 20 28-70 24
20
 Венеция 33 5 7 21 27-61 22
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6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
27.04 19:00
Фиорентина – Удинезе
 - : -
27.04 21:15
Аталанта – Торино
 - : -
27.04 21:15
Болонья – Интер
 - : -
5.05 19:00
Салернитана – Венеция
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 26
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 16
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 9
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 8
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 24 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 25 1 10
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 28 1 6
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