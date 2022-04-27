Алессио Романьоли может продолжить карьеру в «Барселоне»

«Барселона» проявляется интерес к защитнику «Милана» Алессио Романьоли, утверждает AS.

По данным источника, представители каталонцев следили за результатами игрока и вступили в переговоры с миланским клубом. В «Барселоне» считают, что Романьоли может стать хорошим игроком замены.

Ранее сообщалось, что защитник уже согласовал условия контракта с «Лацио».

Контракт Романьоли с «Миланом» истекает летом 2022 года. В другой клуб он может перейти на правах свободного агента. В текущем сезоне 27-летний футболист провел за «россонери» 25 матчей и забил один гол.