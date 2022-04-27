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«Рома» в ближайшие дни начнет переговоры с Мхитаряном о продлении контракта

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян находится в числе кандидатов на продление контракта с клубом.

По данным Calciomercato, главный тренер команды беспокоиться о будущем 33-летнего игрока. В ближайшие дни «Рома» намерена активизировать переговоры с Мхитаряном, чтобы он летом не ушел свободным агентом.

Действующий контракт армянского футболиста истекает в июне 2022 года. Он выступает за «Рому» с сентября 2020 года.

В текущем сезоне Мхитарян сыграл за команду 42 матча во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 9 результативных передач.

Источник: https://www.calciomercato.com/news/roma-mkhitaryan-a-maggio-il-rinnovo-51654
Генрих Мхитарян
Футбол
ФК Рома
Жозе Моуринью
0
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