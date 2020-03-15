Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович рассказал о том, как заболел коронавирусом.

— Я был дома, спал, а потом проснулся, весь покрытый потом с лихорадкой, — сказал Влахович в прямом эфире в Instagram. — Я измерил свою температуру, она была около 37 градусов, поэтому я принял лекарство и позвонил в клуб. У меня усилилась лихорадка, и к вечеру температура стала уже 39, я пошел в больницу. Я не думал, что это будет так плохо ... В любом случае, я в порядке и отдыхаю.

Все, что я могу сейчас сделать, — это отдохнуть, и через 14 дней все будет кончено. Я просто должен держаться подальше от людей. Я не видел ни одного из моих товарищей по команде, но я думаю, что у них все хорошо.