Дуглас Коста уверен, что останется в "Ювентусе"

Нападающий "Ювентуса" Дуглас Коста рассказал, что он думает о назначении главным тренером Маурицио Сарри. Также он выразил уверенность в том, что останется в команде. Ранее сообщалось, что им интересуется "ПСЖ".

- Я не знаю Сарри лично, но я видел работу, которую он проделал в "Наполи", - цитирует бразильца Football Italia. - У него был фантастический сезон, и я думаю, что мы вместе можем сделать фантастические вещи. У меня еще три года по контракту, и я уверен, что останусь в Турине. Так как у нас новый тренер, у нас начинается новая эра.

28-летний Дуглас Коста в минувшем сезоне провел 25 матчей за "Ювентус" и забил один мяч при двух голевых передачах.

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