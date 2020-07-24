Дуглас Коста не сыграет в оставшихся матчах чемпионата Италии

Нападающий Дуглас Коста не примет участия в оставшихся матчах «Ювентуса» сезона в серии А, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Бразильский вингер получил повреждение связок бедра и пропустит около двух недель. Травма не позволит 29-летнему игроку сыграть в заключительных турах итальянского чемпионата, а также ставит под вопрос его участие в ответной встрече с «Лионом» в Лиге чемпионов.

В этом сезоне Дуглас Коста провел 29 матчей за «бьянконери», отличившись тремя голами и семью передачами.