Дуглас Коста не сыграет в оставшихся матчах чемпионата Италии
16:24
Нападающий Дуглас Коста не примет участия в оставшихся матчах «Ювентуса» сезона в серии А, сообщает официальный сайт итальянского клуба.
Бразильский вингер получил повреждение связок бедра и пропустит около двух недель. Травма не позволит 29-летнему игроку сыграть в заключительных турах итальянского чемпионата, а также ставит под вопрос его участие в ответной встрече с «Лионом» в Лиге чемпионов.
В этом сезоне Дуглас Коста провел 29 матчей за «бьянконери», отличившись тремя голами и семью передачами.
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