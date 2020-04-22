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Дуглас Коста назвал лучшего партнера по команде. Это не Роналду

13:26
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Форвард «Ювентуса» Дуглас Коста провел эфир в Instagram. Он рассказал, как проводит время на карантине.

— Я надеюсь скоро вернуться в Италию, — сказал бразилец. — Не могу дождаться, отчасти потому, что я больше не знаю, что здесь делать.

Мой лучший товарищ по команде — Дибала.

Голы или результативные передачи? Я могу все это сделать. Главное, чтобы команда победила.

В текущем сезоне на счету Косты 2 гола и 5 результативных передач в 18 матчах.

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