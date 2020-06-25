Дубль Джеко принес «Роме» победу над «Сампдорией»

«Рома» обыграла «Сампдорию» в матче 27-го тура чемпионата Италии (2:1). Нападающий Маноло Габбьядини в самом начале встречи вывел гостей вперед, а во втором тайме форвард римлян Эдин Джеко оформил дубль.

«Рома» идет на 5-м месте в турнирной таблице серии А, а «Сампдория» — на 16-м.

Чемпионат Италии

Серия А

27-й тур

«Рома» — «Сампдория» — 2:1 (0:1)

Голы: Габбьядини, 11 (0:1). Джеко, 64 (1:1). Джеко, 85 (2:1).

«Рома»: Миранте, Коларов, Смоллинг, Бруну Перес (Дзаппакоста, 61), Роджер Ибаньес, Мхитарян (Калинич, 85), Пасторе (Пеллегрини, 61), Верету, Диавара (Кристанте, 60), Джеко, Перес (Дженгиз Юндер, 72).

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Тонелли, Депаоли, Ауджелло (Мурру, 81), Экдаль, Линетти (Рамирес, 70), Янкто (Лерис, 63), Торсби, Габбьядини (Бонаццоли, 63).

Предупреждения: Янкто, 38. Берешиньски, 58. Мхитарян, 81.

Судья: Кальварезе.

24 июня. Рим. Стадион Олимпийский.