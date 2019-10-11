Друг детства Роналду: «Он начал регулярно посещать спортзал уже в 12 лет»

Луиш Лоуренсу, игравший с Криштиану Роналду в юношеском «Спортинге», вспомнил период совместного проживания.

— Помню, как Криштиану на первых порах часто рыдал, — цитирует Лоуренсу Tuttosport, — Ему тогда было 12 лет, он только прибыл в Лиссабон из Мадейры. Роналду поговорил с семьей по телефону, после чего закрылся в своей комнате и начал реветь. Он жутко ностальгировал по родным, ему было крайне тяжело на первых порах.

Уже тогда, в 12 лет, он начал регулярно посещать спортзал, причем занимался и под руководством тренера, и индивидуально. Ходил ли он в макдональдс? Да, у них была компания, но меня среди них не было.

Роналду является воспитанником лиссабонского «Спортинга», откуда перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2003 года.