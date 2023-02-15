Шансы «Наполи» на чемпионство в сезоне-2022/23 составляют 99,46 процентов

Стратегическое агентство Opta провело анализ, по которому вывело, что шансы «Наполи» на чемпионство в сезоне-2022/23 равны 99,46 процентам.

Прогнозы агентства основываются на анализе побед, поражений, очков, забитых и пропущенных голов. Также учитывается текущая форма игроков и прошлые результаты соперников, с которым предстоит сыграть.

Последний раз неаполитанцы становились чемпионами Италии 32 года назад.

«Наполи» возглавляет турнирную таблицу серии А, набрав 59 очков за 22 матча. Ближайший преследователь неаполитанцев — «Интер», который имеет в своем активе 44 очка за 22 встречи.