Экс-игрок сборной Италии Балотелли попал в ДТП

Форварда «Адана Демирспор» Марио Балотелли попал в аварию на своей машине в Брешие. Инцидент произошел в ночь на пятницу.

В СМИ появилось видео, как футболиста уводят с места происшествия в машину скорой помощи. По словам местного полицейского, Балотелли отказался пройти тест на наличие алкоголя в крови. Сам форвард в результате аварии не пострадал.