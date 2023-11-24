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Экс-игрок сборной Италии Балотелли попал в ДТП

Виктория Кравченко
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Марио Балотелли.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Форварда «Адана Демирспор» Марио Балотелли попал в аварию на своей машине в Брешие. Инцидент произошел в ночь на пятницу.

В СМИ появилось видео, как футболиста уводят с места происшествия в машину скорой помощи. По словам местного полицейского, Балотелли отказался пройти тест на наличие алкоголя в крови. Сам форвард в результате аварии не пострадал.

В этом сезоне 33-летний футболист провел 5 матчей в чемпионате Турции, забив 3 гола.
Марио Балотелли
ФК Адана Демирспор
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