Директор «Милана» Бобан: «Газидис вел переговоры с Рангником, не оповестив никого в клубе»

Директор «Милана» Звонимир Бобан сообщил, что генеральный директор клуба Иван Газидис вел переговоры с тренером Ральфом Рангником, никого об этом не оповестив.

— Неприятно говорить об этом, — цитирует La Gazzetta dello Sport Бобана. — Самое ужасное, что это дестабилизирует ситуацию, хотя команда начинает прогрессировать и уже видны плоды работы Стефано Пиоли. То, что Газидис нас даже не предупредил — проявление неуважения с его стороны. Это не в стиле «Милана». По крайней мере, я не припомню, чтобы наш клуб когда-либо так поступал. Мы должны быть едины, а единство подразумевает уважение. Мы уже поговорили с Газидисом о том, что произошло. Нужно срочно провести встречу с владельцами «Милана», это для блага клуба.

Стефано Пиоли возглавляет «Милан» с октября 2019 года. После 25 туров чемпионата Италии-2019/20 «россонери» занимают 7-е место в турнирной таблице с 36 очками. Зимой в СМИ появлялись слухи о том, что «Милан» может возглавить Ральф Рангник, ранее работавший с «Лейпцигом».