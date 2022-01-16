Дибала: «Ювентуса» сказал, что обсудим новый контракт в феврале"
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала высказался о ситуации с подписанием нового контракта с туринским клубом.
«Я никому не должен ничего доказывать, — приводит слова Дибалы Football Italia со ссылкой на DAZN. — Я в распоряжении клуба и тренера. «Ювентуса» сказал, что обсудим новый контракт в феврале».
Нападающий не стал праздновать свой гол в матче 22-го тура чемпионата Италии с «Удинезе» (2:0). Вместо празднования гола 28-летний аргентинец демонстративно бросил недовольный взгляд в сторону ложи руководителей «Ювентуса». Он до сих пор не может договориться с туринским клубом о новом контракте, который истекает 30 июня 2022 года.
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|В
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|+/-
|О
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1
|Интер
|20
|15
|4
|1
|51-16
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2
|Милан
|21
|15
|3
|3
|46-23
|48
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3
|Наполи
|21
|13
|4
|4
|37-15
|43
|
4
|Аталанта
|20
|12
|5
|3
|44-26
|41
|
5
|Ювентус
|22
|12
|5
|5
|34-21
|41
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6
|Лацио
|22
|10
|5
|7
|46-39
|35
|
7
|Рома
|21
|10
|2
|9
|35-28
|32
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8
|Фиорентина
|20
|10
|2
|8
|34-29
|32
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9
|Торино
|21
|9
|4
|8
|29-20
|31
|
10
|Сассуоло
|21
|7
|7
|7
|36-33
|28
|
11
|Эмполи
|21
|8
|4
|9
|34-42
|28
|
12
|Верона
|21
|7
|6
|8
|37-35
|27
|
13
|Болонья
|20
|8
|3
|9
|28-33
|27
|
14
|Удинезе
|20
|4
|8
|8
|28-36
|20
|
15
|Сампдория
|22
|5
|5
|12
|29-40
|20
|
16
|Специя
|21
|5
|4
|12
|21-41
|19
|
17
|Венеция
|20
|4
|5
|11
|18-37
|17
|
18
|Кальяри
|21
|3
|7
|11
|21-42
|16
|
19
|Дженоа
|21
|1
|9
|11
|20-39
|12
|
20
|Салернитана
|20
|3
|2
|15
|13-46
|11
|15.01
|17:00
|
Сампдория – Торино
|1 : 2
|15.01
|20:00
|
Салернитана – Лацио
|0 : 3
|15.01
|22:45
|
Ювентус – Удинезе
|2 : 0
|16.01
|14:30
|
Сассуоло – Верона
|- : -
|16.01
|17:00
|
Венеция – Эмполи
|- : -
|16.01
|20:00
|
Рома – Кальяри
|- : -
|16.01
|22:45
|
Аталанта – Интер
|- : -
|17.01
|20:30
|
Болонья – Наполи
|- : -
|17.01
|20:30
|
Милан – Специя
|- : -
|17.01
|22:45
|
Фиорентина – Дженоа
|- : -
|Г
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|
Чиро Иммобиле
Лацио
|17
|
|
Душан Влахович
Фиорентина
|16
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|6
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|6
|
|
Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|18
|1
|4
|
|
Луис Фелипе
Лацио
|19
|1
|9
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|13
|1
|7