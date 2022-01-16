Дибала: «Ювентуса» сказал, что обсудим новый контракт в феврале"

Дибала заявил, что обсудит с «Ювентусом» новый контракт в феврале

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала высказался о ситуации с подписанием нового контракта с туринским клубом.

«Я никому не должен ничего доказывать, — приводит слова Дибалы Football Italia со ссылкой на DAZN. — Я в распоряжении клуба и тренера. «Ювентуса» сказал, что обсудим новый контракт в феврале».

Нападающий не стал праздновать свой гол в матче 22-го тура чемпионата Италии с «Удинезе» (2:0). Вместо празднования гола 28-летний аргентинец демонстративно бросил недовольный взгляд в сторону ложи руководителей «Ювентуса». Он до сих пор не может договориться с туринским клубом о новом контракте, который истекает 30 июня 2022 года.