Лучший бомбардир чемпионата Аргентины Альварес может перейти в «Наполи»
Нападающий «Ривер Плейт» Хулиан Альварес может перейти в «Наполи», сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, агенты 21-летнего игрока аргентинца предложили услуги своего клиента неаполитанскому клубу, подыскивающему замену нападающему Лоренцо Инсинье, который по окончании нынешнего сезона перейдет в «Торонто».
Отступные в контракте Альвареса составляют 25 миллионов евро.
В прошедшем чемпионате Аргентины нападающий забил 18 мячей в 20 матчах, став лучшим бомбардиром.
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|
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|3
|3
|46-23
|48
|
3
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|21
|13
|4
|4
|37-15
|43
|
4
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|5
|3
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|41
|
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|41
|
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|
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|2
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|
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|10
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|
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|
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|7
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|
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|
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|20
|8
|3
|9
|28-33
|27
|
14
|Удинезе
|20
|4
|8
|8
|28-36
|20
|
15
|Сампдория
|22
|5
|5
|12
|29-40
|20
|
16
|Специя
|21
|5
|4
|12
|21-41
|19
|
17
|Венеция
|20
|4
|5
|11
|18-37
|17
|
18
|Кальяри
|21
|3
|7
|11
|21-42
|16
|
19
|Дженоа
|21
|1
|9
|11
|20-39
|12
|
20
|Салернитана
|20
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|13-46
|11
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38 тур
|15.01
|17:00
|
Сампдория – Торино
|1 : 2
|15.01
|20:00
|
Салернитана – Лацио
|0 : 3
|15.01
|22:45
|
Ювентус – Удинезе
|2 : 0
|16.01
|14:30
|
Сассуоло – Верона
|- : -
|16.01
|17:00
|
Венеция – Эмполи
|- : -
|16.01
|20:00
|
Рома – Кальяри
|- : -
|16.01
|22:45
|
Аталанта – Интер
|- : -
|17.01
|20:30
|
Болонья – Наполи
|- : -
|17.01
|20:30
|
Милан – Специя
|- : -
|17.01
|22:45
|
Фиорентина – Дженоа
|- : -
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|Г
|
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Лацио
|17
|
|
Душан Влахович
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|
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Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
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|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
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|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|6
|
|
Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|18
|1
|4
|
|
Луис Фелипе
Лацио
|19
|1
|9
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|13
|1
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