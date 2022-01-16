Лучший бомбардир чемпионата Аргентины Альварес может перейти в «Наполи»

Нападающий «Ривер Плейт» Хулиан Альварес может перейти в «Наполи», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, агенты 21-летнего игрока аргентинца предложили услуги своего клиента неаполитанскому клубу, подыскивающему замену нападающему Лоренцо Инсинье, который по окончании нынешнего сезона перейдет в «Торонто».

Отступные в контракте Альвареса составляют 25 миллионов евро.

В прошедшем чемпионате Аргентины нападающий забил 18 мячей в 20 матчах, став лучшим бомбардиром.